Fortuna milionária de Marília Mendonça pode acabar após condenação judicial

Uma ação judicial que envolve a cantora sertaneja Marília Mendonça, só veio à tona agora, 5 meses após a abertura do processo. Em suma, mesmo após seu falecimento, a família da artista precisará indenizar em R$ 360 mil o empresário, Pedro Barbosa dos Santos.

Em suma, em 2017, Marília Mendonça vendeu 6 músicas para a dupla sertaneja Mauro e Felipe, que tem como empresário, Pedro Barbosa dos Santos. Entretanto, a cantora sertaneja teria negociado também, as mesmas músicas, com Lucas Lucco e Cleber e Cauã.

Desse modo, o empresário da dupla que se sentiu lesado. Sendo assim, sem meias palavras, ele abriu um processo contra Marília Mendonça.

Em primeiro momento, Pedro pediu uma indenização de R$ 300 mil por música. Em resumo, o valor total seria de R$ 1,8 milhão. No entanto, não será esse o valor total da indenização. Além disso, na época, a cantora sertaneja Marília Mendonça afirmou que escreveria novas músicas. Mas, Pedro não aceitou a proposta da Rainha da Sofrência.

Sendo assim, de acordo com o site Notícias da TV, a indenização está fechada em R$ 60 mil por música. Dessa maneiras, as seis músicas, totalizam uma indenização de R$ 360 mil. Vale ressaltar que a fortuna da cantora sertaneja, é de meio bilhão de reais. Inclusive, seu único herdeiro, é Léo, seu filho com Murilo Huff.

Marília Mendonça deixou verdadeira fortuna para o filho

Após a morte de Marília Mendonça, em novembro do ano passado, suas streamings aumentaram consideravelmente. Com isso, obviamente, sua fortuna passa a aumentar cada vez mais. Além disso, ela também recebe uma parcela de dinheiro por conta de seus feats, e composições.

A mãe de Marília, Ruth e Murilo Huff (Foto: Reprodução)

Seu único herdeiro, Léo, completou em dezembro dois anos de vida. Inclusive, Murilo Huff, ex-companheiro da artista, abriu mão de ter parte do dinheiro da cantora, e deixou a avó com metade da guarda do pequeno.