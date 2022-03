Fundhacre entrega equipamentos de terapia respiratória ao Centro de Reabilitação

O Centro Especializado em Reabilitação (CER III), em Rio Branco, recebeu na manhã desta segunda-feira, 21, dois equipamentos destinados a contribuir com o início do serviço de reabilitação respiratória, que favorecerão pacientes com acometimento pulmonar e sequelas mais graves.

Foi entregue um aspirador de secreção e um nebulizador portátil, por meio da equipe do Setor de Almoxarifado da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

“São equipamentos de grande valia, que servirão para todos os pacientes. Agradecemos o empenho e cuidado que recebemos do nosso presidente João Paulo Silva, em parceira com o governador Gladson Cameli”, disse a gerente-geral do CER III, Ana Luiza Vasconcelos.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos próprios, para contribuir com os serviços assistenciais, conforme explica o chefe do Setor de Almoxarifado da Fundhacre, Patrick Barbosa Lopes.

“Tem sido um cuidado do governo do Acre, juntamente com a Fundhacre, realizar a entrega de equipamentos nas unidades em prol de melhorias dos serviços prestados à população”, afirma Lopes.