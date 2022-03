Gabriel o Pensador completa 48 anos e ganha declaração da namorada

É um dia especial para Gabriel o Pensador. O artista completa 48 anos nesta sexta-feira. E a data não passou em branco, não. O rapper e compositor ganhou uma homenagem daquelas da namorada, Gabriela Vicente, de 21 anos. Aos fãs, ela mostrou vários momentos dos dois. O casal assumiu o romance em meados do ano passado.

“Em qualquer lugar do mundo ao seu lado eu me sinto em casa e acho que esse sentimento diz muito sobre como você é importante pra mim”, começa ela na homenagem. “Obrigada por ter tanto amor para dar, por ser sensível, por escrever coisas lindas para mim, por fazer eu me sentir bem e por todo carinho que eu recebo todo dia quando acordo”.

Na declaração de amor, Gabriela citou ainda a forte ligação que há entre eles: “A conexão que a gente tem é coisa de outro mundo! Tenho muito orgulho do homem que tenho ao meu lado. Teu coração é gigante! Desejo muita saúde e proteção para gente viver ainda mais momentos incríveis e mágicos. Parabéns, te amo, te amo.”