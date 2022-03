Gasolina a R$ 10 no AC, exonerações no governo, fim do uso de máscaras e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias que repercutiram durante a semana no ContilNet.

As informações estão nas nossas mais variadas categorias. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Dança das cadeiras: Gladson exonera 28 e nomeia 29 cargos comissionados em seu Governo

Com a caneta “afiada”, o governador Gladson Cameli (PP) publicou na edição do Diário Oficial do Estado do Acre nesta segunda-feira (7), a nomeação de 30 cargos em comissão e a exoneração de outros 28. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Pelo menos cinco legendas foram procuradas pelos Rocha e desfecho pode estar próximo

PTB, Podemos, Cidadania, PRTB, Patriotas: esses são – ou foram, em algum momento – partidos que entraram na mira dos irmãos Rocha, numa tentativa de dar a volta por cima após perder o comando do Partido Liberal (PL-AC) para a pré-candidata ao Senado Márcia Bittar. CONFIRA NA ÍNTEGRA A COLUNA DO TON LINDOSO.

TERÇA-FEIRA

Uso de máscara deixa de ser obrigatório em todo o Acre

Com o término da vigência do decreto de estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o uso de máscaras deixou de ser obrigatório no Acre. Porém, mesmo com a redução no número de casos confirmados, internações hospitalares e óbitos, a orientação do governo é que a proteção facial continue sendo utilizada, principalmente em ambientes fechados ou locais de grande aglomeração de pessoas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Dia da Mulher: Conheça as acreanas que foram para outros Estados abrir empreendimentos, crescer profissionalmente e criar um lar

Cada dia que passa aumenta o número de acreanos que buscam novas oportunidades fora do Estado por conta de diversos fatores que vão desde a falta de emprego até o sonho de vivenciar novos desafios. Em entrevista à reportagem do ContilNet, três ousadas mulheres acreanas contaram suas experiências de vida como desbravadoras de novos caminhos. São elas: a professora Nayra Claudinne, de 42 anos, e as psicólogas xarás Fernanda Lage e Fernanda Bispo, de 42 anos e 26 anos, respectivamente. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Governo terá dezenas de exonerados e Eleições 2022 podem provocar megarreforma administrativa

Secretários e demais componentes dos mais altos escalões do Governo do Acre entregaram seus pedidos de desligamento da administração pública. O Governo informa que as exonerações serão efetivadas ainda este mês. A lista de pretensos às eleições neste ano é extensa. CONFIRA NA ÍNTEGRA A COLUNA DO TON LINDOSO.

Mais de 500 servidores da Educação no Acre podem ter salários bloqueados; entenda

A Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (9), uma lista com cerca de 500 servidores do órgão que estão com pendências na atualização cadastral, obrigatória para todos o servidores. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

No Acre, funcionária da TV Gazeta morre aos 26 anos após luta contra o câncer; ela deixa um filho

A funcionária da TV Gazeta no Acre, Jorane Fernandes de Lima, morreu nesta quarta-feira (9), em decorrência de complicações de um câncer. Jorane tinha 26 anos e deixa um filho de 6 anos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

PMs atiram em homem que tentava tirar a própria vida em Rio Branco

Um homem identificado como José Bartolomeu Silva de Souza, de 33 anos, possivelmente vítima de transtornos psicológicos, foi ferido com 3 tiros, na noite de terça-feira (8), no Ramal do Brás, no Bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

No interior do Acre, litro da gasolina já ultrapassa R$ 10,00 em postos de combustíveis

O presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre, Cesário Braga, publicou nesta quinta-feira (10), a foto de uma placa de posto de gasolina em Marechal Thaumaturgo, mostrando que por lá, a gasolina comum está custando R$ 10,55 o litro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Operação Caça-Partido: conversa em Brasília abre possibilidade para irmãos Rocha e ‘inimigo agora é outro’

Fonte não tem nome, mas a informação eu passo. Uma serelepe deputada Mara Rocha gostou do que ouviu em uma reunião com a executiva nacional do Patriotas, de portas fechadas na quarta-feira (9). Se a deputada pegar o avião de Brasília com destino ao Acre – provavelmente na sexta-feira (11) – com mesma empolgação, vai aterrissar direto no gabinete de Josemir Anute, presidente regional da sigla, e fechar um acordo para fazer parte de sua chapa. CONFIRA NA ÍNTEGRA.