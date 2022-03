Gehlen diz que ponte de Sena ‘servirá para aqueles homens que andam de calça e de saia’

O deputado Gehlen Diniz (Progressistas) comemorou a assinatura da ordem de serviço da construção da segunda ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira, durante solenidade realizada na Feira dos Colonos, nesta sexta-feira (24).

Em sua mensagem, o político senamadureirense relembrou a promessa do governador Gladson Cameli feita na assinatura da ordem de serviço da ponte da Sibéria de que usaria saia caso não conseguisse entregar a estrutura em Xapuri.

“A ponte do Segundo Distrito de Sena vai servir para aqueles homens que andam de calça e para os homens que andam de saia. É uma vitória para a população”, destacou o parlamentar da base do governo.

Ghelen disse que o povo vai lembrar pra sempre de Gladson Cameli, assim como nunca esqueceu do ex-governador Orleir Cameli, tio do atual chefe do Executivo.

“O Orleir entregou a BR-364 pronta, e o nosso governador entregará esse ponte tão importante para a história da nossa Sena e da nossa população”, finalizou.