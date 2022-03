Gladson convoca integrantes do cadastro de reserva do concurso do Idaf

O governador Gladson Cameli convocou nesta segunda-feira (21), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), dois integrantes do cadastro de reserva do concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

Os dois são médicos veterinários. Dyowzef Oliveira do Nascimento foi convocado para Capixaba, e Regimar Nogueira Arrabal para Rio Branco.

Os candidatos nomeados terão o prazo de até trinta dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do termo de posse.

O resultado final do concurso foi homologado em novembro de 2020. Dezenas de integrantes do cadastro de reserva já fizeram algumas manifestações pedindo a convocação por parte do governo.