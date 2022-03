Homem embriagado morre após mergulhar em igarapé em Rio Branco

Um homem identificado como Josiel Assunção de Noronha, de 41 anos, morreu após se afogar em um igarapé na tarde deste domingo (27), em uma chácara no Ramal do Clodoaldo, no km 14 da BR-364, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Josiel passou a tarde na chácara de um amigo e estava acompanhando de um irmão, João Assunção. O irmão de Josiel relatou que a vítima havia consumido bebidas alcoólicas e resolver dar um mergulho no igarapé da chácara, enquanto isso, João conversava com o amigo, quando percebeu que Josiel não retornou à superfície.

João e seu amigo pularam nas águas e, inicialmente, não encontraram a vítima, então, acionaram o Corpo de Bombeiros, que mergulhou e encontrou o corpo de Josiel. O corpo foi removido das águas e levado até a residência na chácara.

A Polícia Militar foi acionada e acionou o Instituto Médico Legal (IML), que encaminhou o corpo a sede do IML, para os exames cadavéricos.

O irmão de Josiel foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência.