Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (29/3)

A vontade

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

A vontade é um poderoso instrumento disponível a todo ser humano que se atrever a ela, só que, numa frequência e número muito maior das que imaginamos, a boa educação que o mundo nos ofereceu foi sistematicamente focada em quebrar nossa vontade.

Assim, a construção de nossas experiências de vida passou a nos tornar muito mais dependentes do sabor das circunstâncias do que do uso de nossa própria vontade, pois, por ela determinamos a qualidade do caminho, em vez de andar por onde a realidade indicar.

É possível viver uma existência inteira nos modelando de acordo às circunstâncias, mas, com certeza, ao deixar de usar nossa vontade, deixamos, também, de ser protagonistas de nosso próprio destino.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Um pouco mais de quietude que o habitual será o chamado que sua alma fará neste momento, porque se tornou necessário refletir com profundidade e sinceridade sobre tudo que anda acontecendo, e seu papel em tudo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando há muita gente envolvida, é fácil perder o controle sobre a situação, porém, no momento atual isso será preferível, porque, pelo menos, a situação brindará com perspectivas que, de outra maneira, não aconteceriam.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Evite a inércia, lute contra ela, não permita que tome as rédeas de sua consciência, conduzindo ao sossego. Descansar é bom, mas não é essencial neste momento, que requer de sua alma todas as iniciativas necessárias.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se você não se aventurasse a imaginar mundos e fundos, teria de se acomodar no que já conquistou, e isso poderia ser interessante, não fosse que sua alma continuará desejando se aventurar por terrenos inconquistados.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A vida objetiva parece mais real, porque definida e cheia de formas tangíveis, porém, é na vida subjetiva que se tomam as decisões e se experimentam os dramas que enchem sua alma de alegria, ou de temor e pudor também.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Defina com clareza quem são as pessoas que lhe são favoráveis, e as mantenha por perto. Porém, defina também as pessoas que são adversárias, e a essas mantenha ainda mais próximas, para saber o que fazem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nada demais nem de menos, apenas a rotina, com suas delícias e aborrecimentos. Esse é o terreno que você tem disponível neste momento para desenvolver as estratégias que conduzam à satisfação de suas pretensões.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O assunto é evitar ficar se detendo por tempo demais em questões que, comprovadamente, não podem ser solucionadas, porque, enquanto isso, há todo um infinito de vida para você se aventurar. Diversifique.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É hora de deixar uma parte do seu passado para trás definitivamente, porque não dá para continuar vivendo sob o peso de situações mal resolvidas. Há muito jogo pela frente, melhor apostar no futuro.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Negocie, porque o que a vida lhe apresenta não é definitivo, é apenas um movimento para evocar de sua alma uma resposta, que tampouco há de ser definitiva, apenas parte de uma dinâmica que há de ser sustentada.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cuide dos seus recursos materiais para que esses se preservem no dinamismo fundamental que alimenta a satisfação de desejos e necessidades. Isso dá trabalho, mas é do tipo que compensa, do tipo que vale a pena.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Não deixe por menos, arremeta e siga em frente, porque ainda há muito jogo. Evite o constrangimento que o temor provoca, apenas o sinta, mas não se oriente pela sua voz aparentemente profética, pois, não fala coisa com coisa.