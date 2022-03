Idoso é preso acusado de passar a mão nas partes íntimas de criança de 7 anos no Terminal Urbano

Um idoso ainda não identificado foi preso acusado de estupro de vulnerável, na tarde desta quinta-feira (23), na rua Sergipe, no bairro Cerâmica, região Central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o acusado estava no Terminal Urbano quando teria passado a mão nas partes íntimas de uma criança de 7 anos. A vítima correu e falou para a própria mãe o que havia acontecido, e a mulher foi até o box da PM instalado no Terminal Urbano. Ao perceber que iria ser preso, o idoso correu e fugiu do local.

Policiais miliares do 1° Batalhão começaram a fazer ronda na região e tiveram êxito em encontrar o idoso na Rua Sergipe, ainda próximo ao Terminal Urbano. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), e responderá pelo crime de estupro de vulnerável, pois o ato foi suficiente para que ele seja configurado neste crime.