Jesus Sérgio apresenta emenda sobre empréstimos e diminuir os juros ao microempreendedor

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou nesta terça-feira (22), duas emendas à Medida Provisória 1107, que institui o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) e estabelece medidas de estímulo à formalização dos pequenos negócios.

Uma das emendas do parlamentar eleva o valor do crédito para R$ 10 mil dos microempreendedores e para R$ 5 mil o empréstimo direcionado aos trabalhadores informais.

O crédito proposto pelo governo é de R$ 3 mil para pequenos empresários e R$ 1 mil para profissionais que não têm CNPJ, e esses valores não resolvem o problema dos microempreendedores, já que pode causar uma nova dívida com os bancos.

“O nosso objetivo com essas duas emendas é facilitar o crédito para o microempreendedor com juros baixos, pois no atual cenário da economia é preciso oferecer condições para que os pequenos negócios e as iniciativas de geração de renda para pessoas mais pobres, possam receber apoio e prosperar, enfrentando assim a crise para manter a dignidade das famílias”, afirmou Jesus Sérgio.