José Loreto viraliza com foto nu ao lado de Jesuíta: “quebrar padrões”

Uma foto publicada por José Loreto viralizou nas redes sociais. O ator compartilhou em seu perfil no Instagram um clique em que aparece nu ao lado de Jesuíta Barbosa, nos bastidores da novela ‘Pantanal‘, que estreia na próxima segunda-feira, 28, na Rede Globo.

Após a repercussão da imagem, Loreto deu detalhes sobre a ideia de tirar a foto, além disso, ele ressaltou a importância de acabar com “esse pudor”.

“Estávamos na casa do Almir Sater. Todo domingo a gente tentava curtir lá. Ele fazia feijoada. A gente ficava se banhando no rio. E nesta foto resolvemos tirar a sunga. Acho que precisamos acabar com esse preconceito, com esse pudor todo”, disse ele em entrevista à coluna Patricia Kogut.

O ator confessou que acha estranho a foto ter viralizado. “Somos amigos, fazemos irmãos, temos afeto. Acho que é uma forma de quebrar padrões. Para nós, foi tão natural e leve. É até estranho repercutir assim”, afirmou.

