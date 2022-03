Levou a polícia: Mulher entrega boca de fumo e casal é preso com drogas, arma e objetos roubados

Os policiais estiveram no local da entrega, onde funcionava um ponto de comercialização de entorpecentes e encontraram M.R.S. Na residência deste, os agentes encontraram materiais usados para endolar drogas (balança de precisão e rolo de papel filme), além de uma arma de fogo do tipo garrucha calibre 22, munições e duas placas de sinalizações de trânsito furtadas das ruas do bairro Bom Futuro.

Durante a quarta-feira, 23, uma equipe do Serviço de Investigação e Capturas-Sevic da Delegacia de Machadinho D’Oeste/RO, em ação conjunta com policiais militares, deflagaram mais uma ação em combate ao tráfico de drogas na região.

