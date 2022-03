Loja Modini completa um ano e lança balão premiado neste sábado; Gabriela Queiroz conta detalhes!

E quem passou por essa loja de sapatos e bolsas, sabe o quanto ela cresceu em tão pouco tempo, né?! A Modini, nesse mês de abril, dia 15, completa um ano e a maior novidade é que ela vem de “cara nova”.

Confere abaixo o a nova estrutura da Modini:

Um novo conceito, uma nova MODINI, pensada especialmente para vocês!

É isso mesmo!!! Um ano de sucesso em vendas, um ano de moda, de estilo, elegância e de personalidade, mas quem ganha o presente são vocês… espiem só:

NESTE SÁBADO, 02 DE ABRIL, TEM QUEIMA DE VENDAS COM DIREITO A COQUETEL.

As primeiras 40 clientes que comprarem a partir de R$ 150,00 JÁ GANHARÃO UM SUUUPER BRINDE DA LOJA… quer mais??? Além desse presente, ainda terão direito a estourar um balão para ganhar aquele descontão que você merece, de 20% até 70% na loja.

E aí, tem como ficar de fora dessa?!!

Então já corre na tua rede social, acessa @usemodini e fica de olho nos stories, que logo logo, nesse início de abril ainda, vai ser lançado a data da grande inauguração com seu novo endereço.

Enquanto isso, vai combinando com as amigas, programa um tempo do teu sábado e corre na loja pra garantir a composição do teu look pra esse fim de semana, porque é com ela que você sente a experiência de ter o mundo aos seus pés!