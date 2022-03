Lucas Lima é excluído, vai à loucura e detona Xororó: “Lamentável”

A dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó é uma das maiores do Brasil. Mesmo afastados dos palcos por conta da pandemia de Covid-19, os irmãos seguem interagindo com os fãs nas redes sociais e usam o Instagram para compartilhar suas rotinas com os seguidores.

Sendo assim, recentemente, o perfil dos cantores postou um registro inusitado de Chitãozinho nos palcos. No clique, o irmão de Xororó fingiu passar mal e cair, colocando a mão no coração enquanto demostrava estar enfartando.

“Quando eu lembro que o domingo está acabando”, disse a legenda do post. Xororó entrou na brincadeira e comentou: “Sentimentos sertanejo”, disse o cantor.

Lucas Lima se enfurece com Xororó

Recentemente, Xororó expos seus netos, Theo, filho de Sandy e Lucas Lima, e Otto e Lara, filhos de Júnior e Mônica. Sendo assim, o cantor revelou que a cada novo neto que nasce, ele faz um enfeite com o novo do novo descendente.

Os fãs foram à loucura com o carinho de Xororó pelos pequenos, mas Lucas não curtiu tanto assim. Acontece que, desde que se juntou com Sandy, o músico pede para que seu nome entre para a árvore de Natal de Xororó, mas ao que tudo indica, a plaquinha com o nome dele não existe, de acordo com o site Geroubuzz. “Ainda esperando o Lucas…lamentável”, expôs ele.

Vale lembrar que Lucas Lima e Sandy já estão juntos há mais de duas décadas, mas se casaram oficialmente apenas em 2008. Inclusive, recentemente, o famoso chegou a postar em seu perfil do Instagram fotos recordando sua despedida de solteiro, onde jogou vídeo game com os amigos, com Júnior também presente.