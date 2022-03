Lutador impede assalto após perseguir e imobilizar três ladrões

– Eu joguei meu carro na frente deles e fiquei encarando. Ele me viram, ficaram olhando pra mim, e então fizeram uma curva e foram embora. Depois disso, fui atrás deles. Eu os persegui, e então bati neles na parte de trás, e não consegui pará-los porque eles estavam muito rápido. Então passei para o lado e bati neles de lado. Então eles foram para o lado da estrada, e o carro estava meio que virando e escorregando, e nós batemos. Eu bati no carro inteiro, e então o carro parou no meio da estrada, de lado. Eu saí e falei “venham aqui”, porque eles tinham suas coisas de ladrões para entrar na casa. Eu mandei abrir a janela e quebrei a janela, e puxei o cara pra fora, abri a porta e coloquei o cara no chão. Eu estava gritando, estava ficando louco. Todos colocaram as mãos e os joelhos no chão. Algumas pessoas ajudaram, saíram de suas casas e ligaram para o 911. Em alguns minutos, eles (a polícia) estavam lá.