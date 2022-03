Mais 4 mil famílias do campo terão acesso à energia em 2022

Mais de 4 mil famílias do campo em Rondônia vão ter acesso à energia em 2022. A Energisa já começou a nova etapa do Luz Para Todos no estado com R$ 95 milhões de investimento para ampliar a rede de energia até 41 localidades rurais no estado. Eva Raquel Melgado Moreno, que reside próximo à BR-425 em Guajará-Mirim, comemora a chegada da energia no início desse mês. “Ficamos muito felizes quando começaram a colocar os postes. Vou poder usar meus eletrodomésticos com tranquilidade”, contou. A nova rede construída atende 53 imóveis na localidade. AS obras são parte do aporte de R$ 742 milhões previstos para 2022, onde R$ 1 em cada R$ 2 investidos será destinado à expansão e novas ligações

Segundo Alfredo João de Brito, gerente de construção da concessionária no estado, o programa do governo do federal contribui para a universalização da energia elétrica. Mais de 9 mil famílias foram atendidas nos três anos que a empresa assumiu a concessão. O gestor destaca a importância de ter energia elétrica, especialmente no cenário provocado pela Covid-19. “As pessoas precisavam ter em casa segurança, conforto e condições de evitar a circulação. A eletricidade proporcionou isso, porque agora podem ligar a geladeira, ter televisão, estudar e melhorar a produção de suas propriedades”, declarou.

A estratégia de atuação foi diferenciada, considerando a sazonalidade de cada região. O cronograma e mobilização de equipes considerava se a época era de chuvas ou de secas para realizar cada etapa. “O planejamento foi essencial, por exemplo, para atender as 500 famílias do Baixo Madeira. Levamos os materiais de balsa no período que o rio estava trafegável. E construímos as redes quando a chuva diminui”, explicou.

O Luz Para Todos é um programa do governo federal, executado pela Energisa no estado, destinado às famílias que residem em área rural. A prioridade é atender famílias inscritas como de baixa renda no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal ou beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico. Também são atendidos assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas, escolas, postos de saúde e poços de água comunitários.

O proprietário do imóvel, ou representante da comunidade, deve solicitar a ligação de energia através dos canais de atendimento da Energisa apresentando a documentação necessária e endereço. “É importante que o morador realmente resida no imóvel, pois o programa visa a fixação das famílias no campo”, ressaltou Brito. Acesse www.energisajuntos.com.br/ro e conheça mais sobre o projeto.