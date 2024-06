Cancelamento de corridas por app devido a quantidade de passageiros revolta usuários: “Absurdo”

O crescente número de cancelamentos de corridas por aplicativos de transporte devido à quantidade de passageiros tem gerado revolta entre os usuários desse tipo de transporte no estado do Acre.

Durante a pandemia do Covid-19, visando a segurança, tanto do condutor, quanto do passageiro, os aplicativos restringiram o transporte de passageiros ao banco de trás, limitando apenas a três pessoas.

No entanto, com o fim da pandemia, tanto a Uber, quanto a 99, empresas mais conhecidas, voltaram a permitir o transporte de quatro passageiros nos carros de aplicativos.

Apesar da permissão, muitos clientes têm relatado que, ao solicitar uma corrida para um grupo de quatro pessoas, os motoristas têm cancelado as viagens, alegando que o número de passageiros excede a capacidade do veículo ou que não estão dispostos a aceitar corridas com tal quantidade de pessoas.

Ao ContilNet, uma usuária de transporte por aplicativo relatou que o motorista chegou a cancelar a corrida já no local de partida, ao ver que a passageira estava acompanhada de mais três pessoas.

“Ao me ver, ele perguntou quantas pessoas eram, e eu respondi que estávamos em quatro, então ele disse: Não levo. Já estava com o banco da frente deitado. Ele só arrancou o carro e foi embora”, conta.

Em outros casos, passageiros dizem que sempre perguntam ao motorista se ele aceita transportar mais de uma pessoa no carro, para evitar transtornos. Alguns dos motoristas ao ser informados de que o passageiro está acompanhado, já cancelam a corrida antes mesmo de chegar ao local.

O Diz a Uber

A situação se repete não só no estado do Acre, mas em outras regiões do país. Em uma nota divulgada pela Uber ao site UOL Carros, a empresa reafirmou que o limite de pessoas é de quatro, conforme legislação brasileira.

“O limite de passageiros que podem ocupar um carro comum de passeio é de até 4 pessoas, conforme determina a legislação de trânsito e é informado no aplicativo”, diz a nota.

Tanto a Uber quanto a 99 especificam durante a solicitação da corrida a quantidade de passageiros permitida.