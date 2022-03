Mais de 4 mil idosos com 80 anos ou mais estão aptos a tomar segunda dose de reforço contra Covid-19 na capital

A Vigilância Epidemiológica de Rio Branco liberou neste sábado (26) a quarta dose do imunizante contra a Covid-19 para imunossuprimidos e idosos acima dos 80 anos de idade. Segundo um levantamento feito pelo departamento, 4.332 idosos estão aptos a serem vacinados.

De acordo com a chefe da Vigilância, Socorro Martins, é importante que este público-alvo se vacine com o reforço, tendo em vista a suscetibilidade que estes têm na queda de anticorpos, comprovado cientificamente por meio de estudos.

“Para que isso não venha a ser um problema, e que eles fiquem expostos a pegar o vírus novamente, desenvolvendo agravamentos da Covid-19, precisamos deixar nossos idosos com a imunidade boa, para evitar esse contágio”, falou.

Além disto, Martins falou que ações serão desenvolvidas para que haja uma ampliação do número de doses aplicadas, similares às campanhas realizadas anteriormente em supermercados e pontos estratégicos.

A segunda dose de reforço será liberada a outras faixas etárias conforme determinações do Ministério da Saúde.

Na capital, foram vacinados 4.446 idosos com 80 anos ou mais, com a primeira dose, 4.284 idosos com a segunda, e 2.739 com a terceira, sendo esta última o equivalente a 63% do público vacinado.