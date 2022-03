MC Gui processa Jojo Todynho; entenda

O cantor MC Gui revelou na última sexta-feira (11) que abriu um processo contra a cantora e apresentadora Jojo Todynho. A notícia foi dada durante o programa ‘Hora do Chupim”, transmitido ao vivo pela rádio Metropolitana FM.

O cantor falava em determinado momento da entrevista sobre as polêmicas que se viu envolvido antes de entrar no reality A Fazenda, da RecordTV. O programa citou o episódio da Disney, em 2019, quando o funkeiro foi duramente criticado após aparecer debochando de uma garota que usava peruca e não tinha sobrancelhas durante um dos passeios nos parques temáticos.

O episódio foi citado durante a entrevista para questionar o cantor sobre as investidas que Jojo Todynho realizou contra o funkeiro relembrando o caso enquanto ele estava confinando no reality. Na época, o pao de MC Gui tomou as dores do filho e iniciou pela web uma grande discussão com a apresentadora.

Após todo esse embate, o cantor revelou que acionou seu jurídico e abriu um processo contra Jojo. Ele lembrou que ela só teria parado de falar dele pela internet quando, ao deixar A Fazenda, ameaçou revelar públicamente coisas da vida pessoal da funkeira.

– A moça (Jojo) me persegue há dois anos e meio. Eu acho que é falta do que fazer. Quando ela casou ela parou de falar de mim. Brincadeiras a parte, acredito que seja isso. Para você começar a cuidar da vida de alguém é que você não tem nada para fazer na sua – disse MC Gui iniciando o diálogo sobre Jojo.

Mc Gui disse que em breve Jojo estará recebendo a papelada do processo.

– Deixa ela lá tranquila, que tem uns papeis lá para ela ler. Quando eu falei isso, que se ela não parasse, que eu ia começar a falar também que eu tinha algumas coisas, ela falou para conversar com ela e o assessor juridicamente. Mas eu já estava preparando também um processo contra ela desde o episódio da Dysney, porque ela me difamou, me ofendeu diversas vezes, me ameaçou que se me encontrasse me dava um murro na minha cara – contou o cantor.

Mc Gui ainda falou do comportamento da funkeira nas redes sociais.

– Ela é brava pela internet, né? Muito fácil falar do comportamento dos outros pela internet.

O pai de MC Gui – Rogério – estava presente no estúdio da rádio, e também se manifestou sobre o assunto:

– É para uma autodefesa nossa mesmo. Ele já não aguenta mais esse episódio, toda vez para ela surfar dentro da internet ela busca esse problema do Gui – completou.