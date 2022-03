Motociclista bate em buraco e vai parar em estado grave do PS de Rio Branco

O motociclista Cosmo Batista Rufino, 67 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito, no km 4 da Estrada do Quixadá, na região do São Francisco, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, Cosmo trafegava em uma motocicleta modelo Titan de cor preta e, devido a falta de iluminação pública, não viu um dos vários buracos que tem na pista, bateu em um deles e caiu. Na queda, ele bateu a cabeça contra o asfalto.

Com a força do impacto, o motociclista ficou desacordado e teve um traumatismo craniano encefálico de natureza grave.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulâncias de suporte avançado, que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Cosmo ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram o local do acidente para os trabalhos de perícia. Em seguida, a motocicleta foi entregue para familiares da vítima e a estrada foi totalmente liberada.