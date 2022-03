MPAC investiga possível desvio de combustíveis no Iteracre; prejuízo seria de R$ 20 mil

O Ministério Público do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público, Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social, abriu um procedimento preparatório para investigar uma denúncia de suposto desvio de combustível no âmbito do Instituto de Terras do Estado do Acre (Iteracre), noticiada no ano de 2020.

A portaria foi publicada na edição desta terça-feira (22) do Diário Oficial do Órgão.

Segundo a denúncia, o desvio foi orquestrado com a realização de abastecimentos sucessivos de carros que se encontram quebrados e/ou parados no pátio do órgão, ocasionando o desvio da quantia de R$ 20 mil dos cofres públicos.

A Secretaria da Casa Civil e a Controladoria-Geral do Estado do Acre foram acionadas pelo promotor Romeu Cordeiro Barbosa Filho para requisição de informações sobre as providências, quanto ao suposto desvio de recurso público e envio de documentos pertinentes.