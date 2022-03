Não identificado: Homicídios divulga imagens das roupas de homem encontrado morto

A Delegacia de Homicídios divulgou imagens das roupas encontradas com um homem ainda não identificado que foi encontrado morto no final da tarde de ontem (10) no ramal Maravilha, nas margens do rio Madeira, em Porto Velho (RO).

O homem foi morto com cinco facadas no tórax e não portava documentos de identificação no momento em que a polícia esteve no local.

A vítima usava bermuda azul da marca Lacoste, uma camisa de cor vermelha da marca Reserva e um cinto preto. Um molho de chaves também foi encontrado junto as roupas.

Quem tiver familiar que desapareceu e estava usando roupas com as mesmas características deve procurar o Instituto Médico Legal (IML) para fazer o possível reconhecimento.