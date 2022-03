No AC, mais de 9 mil reclamações foram atendidas pelo Procon em 2021, diz levantamento

Em razão do Dia do Consumidor, comemorado no último dia 15 de março, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon-AC) tornou pública uma pesquisa acerca de reclamações atendidas pelo órgão em 2021. Segundo o relatório, pelo menos 9.038 solicitações foram registradas.

Os percentuais aumentam ainda mais quando se olham, de uma forma mais ampla, os atendimentos que não chegaram a seguir todos os trâmites – ou seja, que foram resolvidos sem precisar abrir processo administrativo. Foram 81.208 solicitações recebidas e 84,69% solucionados.

Outro dado interessante diz respeito à procura dos consumidores por atendimento. Pelo menos 83% destes chegaram a procurar, primeiramente, o fornecedor, antes de ir ao Procon de fato.

O perfil dos consumidores traçados pelo Procon por faixa etária é de 34,1% entre 41 a 50 anos. Em seguida, 24% entre 21 a 30 anos, e 23,1% entre 31 a 40 anos.

Segundo o órgão, o número em crescente – contabilizado apenas os atendimentos que completaram todos os trâmites administrativos – mostra que consumidores estão conhecendo seus direitos e, portanto, cada vez mais atentos acerca de qualquer prática que possa a vir de encontro com o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

“O quantitativo de atendimento é resultado do empoderamento dos consumidores em decorrência do conhecimento de seus direitos e deveres (Educação para o Consumo), e o constante trabalho do atendimento do Procon/AC na Organização de Centrais de Atendimento (OCA), que facilita o acesso da população ao órgão”, frisou.

ÁREAS MAIS RECLAMADAS

Segundo o relatório, as áreas que o Procon-AC mais recebeu reclamações devidamente registradas nas plataformas Sindec e Consumidor.gov foram serviços financeiros, telecomunicações, transportes, produtos de telefonia e informática, serviços essenciais, produtos, serviços privados e saúde.

Já dos assuntos mais reclamados, constam: aéreo, cartões de débito, crédito e loja, energia elétrica, banco comercial, telefonia celular, internet fixa e pacote de serviços (combo).

Pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), o primeiro lugar do ranking disparado é ocupado pela cobrança indevida/abusiva. Ou seja, com 25%, este foi o motivo pelo qual os consumidores mais procuraram os serviços de defesa.

O top 10 das empresas mais reclamadas com a devida fundamentação são ocupadas, majoritariamente, por serviços de telefonia (6), seguido de bancos (3) e fornecimento de energia elétrica (1), sendo que este último ocupa o primeiro lugar da tabela com 164 reclamações. Destas, 57% não foram atendidas.