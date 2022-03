No Dia da Mulherer, deputada no AC se solidariza com vítimas da guerra e agradece por viver no Brasil: “Um paraíso”

A deputada estadual Maria Antônia usou seu discurso durante a sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para se solidarizar com as mulheres que vivem na Ucrânia e estão enfrentando dias difíceis por conta da guerra.

“Não imaginei que iríamos vivenciar uma guerra. E no dia de hoje lamento por todos que estão vivenciando esse acontecimento, especialmente as mulheres”, disse.

A deputada destacou que ao mesmo tempo em que se preocupa com o que acontece na Ucrânia, agradece por viver no Brasil que, em suas palavras, “é um paraíso”.

“As vezes fico de madrugada pensando em tudo que esse povo está passando e eu agradeço a Deus pelo país que nós temos, sem guerras e peço que continuemos assim, em paz e harmonia”, destacou.