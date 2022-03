Policial reage a assalto, fere suspeito com dois tiros na Baixada da Sobral

O assaltante Athos Braga Lopes, de 26 anos, foi ferido com dois tiros, na noite desta quarta-feira (16), durante um assalto em uma barbearia na Rua Campo Grande, no bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a dupla chegou em uma motocicleta, o comparsa desceu do veículo e de posse de uma arma de fogo, entrou na barbearia e anunciou o assalto. Ele roubou um celular e, ao tentar fugir, um policial à paisana que estava no local cortando o cabelo reagiu e acabou trocando tiros com o assaltante.

Na troca de tiros, Athos, que estava na motocicleta modelo Titan de cor vermelha e placa MZR-3808, foi baleado e o comparsa dele também foi atingido, mas o criminoso conseguiu fugir correndo em direção à praça do João Eduardo 2.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, prestou os primeiros atendimentos a Athos e em seguida o bandido encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Os PMs do 1° Batalhão estiveram no local e realizaram ronda ostensivas e não tiveram êxito em prender o comparsa de Athos. A moto foi recolhida e levada para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).