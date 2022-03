Por queda de cabos de energia, Fundhacre funciona por meio de geradores desde a madrugada, diz nota

A Fundação Hospitalar Estadual do Acre (Fundhacre) emitiu uma nota pública nesta terça-feira (29) para informar que a unidade está com fornecimento de energia vinda apenas dos geradores desde as primeiras horas da madrugada desta terça-feira.

O motivo é a queda dos cabos de energia da rede elétrica que abastece a unidade, que ficam localizados entre o Centro Universitário do Norte (Uninorte) e a Fundhacre.

Em um trecho da nota, esclarece que a parte assistencial da unidade não foi comprometida e que medidas técnicas já estão sendo tomadas pela Energisa.

Leia na íntegra:

NOTA PÚBLICA

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), vem a público informar que mediante a queda dos cabos de energia da rede elétrica que abastece a unidade, localizados entre o Centro Universitário do Norte (Uninorte) e a Fundhacre, a unidade se encontra com o fornecimento de energia por meio de seus grupos de geradores desde 1h da manhã.

Fica esclarecido ainda que a parte assistencial do Complexo não foi comprometida e que as medidas técnicas já estão sendo tomadas pela Energisa.

Toda equipe de logística da Fundhacre está a postos desde 1h da manhã prestando apoio no Complexo, juntamente com os técnicos das empresas contradas responsáveis pelas usinas de oxigênio e manutenção do grupo de geradores.

João Paulo Silva

Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – Fundhacre