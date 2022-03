Pré-candidato ao Governo, Jenilson visita Manoel Urbano e defende melhorias para a saúde da população

Pré-candidato ao Governo do Estado, o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) conhece bem todos os municípios do Acre. Ao longo de seus dois mandatos na Assembleia Legislativa sempre buscou ir até as comunidades mais distantes para ouvir as necessidades dos acreanos que muitas vezes são negligenciados pelo poder público.

Essas caminhadas têm fomentado sua pré-candidatura. Onde chega, junto com o apoio da população também recebe muitos pedidos por melhoria no estado. “Nas nossas andanças pelo Acre muitas pessoas que conhecem o nosso trabalho têm estimulado nossa pré-candidatura ao Governo do Estado e pedido que, se eleitos, cuidemos melhor da saúde dos acreanos”, disse Leite.

O município de Manoel Urbano, distante 215 km de Rio Branco, foi um dos destinos de Jenilson nas últimas semanas. Lá ele conversou com a população e, por ser médico, um pedido que sempre recebe é o de que caso seja eleito, tenha um olhar mais sensível e atencioso para a Saúde. “Em Manoel Urbano, por exemplo, um amigo me pediu para auxiliar mais o município, principalmente na área de saúde. Já venho fazendo aquilo que posso como deputado e médico infectologista, mas somos limitados. Como conhecedor do Sistema de Saúde Pública, sei que é possível melhorar e sei que com pequenas coisas podemos ajudar mais nossa população”, comentou o pré-candidato em vídeo divulgado nas redes sociais.

Jenilson cita que com a BR-364 em condições precárias, deslocar uma pessoa com uma saúde fragilizada de Manoel Urbano até Rio Branco ou Cruzeiro do Sul sem ter antes um atendimento adequado no hospital do município, pode colocar em risco a vida dela, e por isso defende a reestruturação da unidade de saúde.

“Nossa pré-candidatura é construída no anseio da população acreana, que quer um gestor que cuide bem de nossa gente, que melhore a economia, fortaleça a Educação, invista na Saúde e promova a justiça social. E se tem uma coisa que nós temos, é muita disposição para trabalhar”, finaliza.

Assista ao vídeo: