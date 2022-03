Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante transporte gratuito para comunidades ribeirinhas

O prefeito Zequinha Lima esteve no Rio Juruá Mirim, em janeiro, e além de um pacote de obras para a reforma de escolas, anunciou que os moradores das comunidades teriam transporte gratuito para a cidade, tanto para as pessoas, quanto para o escoamento da produção. Durante esta semana o compromisso da gestão municipal passou a se tornar realidade. Um barco, carregado de vários produtos e passageiros, será ancorado ao porto da cidade, vindos das diversas comunidades do Rio Juruá Mirim.

As embarcações de médio porte trouxeram farinha, milho e outros produtos e ainda chegaram com os ribeirinhos que precisavam resolver assuntos de seus interesses na cidade. Para as famílias beneficiadas com a iniciativa da prefeitura, é uma forma de economizar para melhorar as condições de manter as despesas da casa. Além disso, garante mais facilidades para a chegada das pessoas doentes às unidades de saúde.

“A gente necessita da força de um prefeito e de um vereador para esse tipo de assistência, porque, a gente precisa transportar nossos produtos, ou na necessidade, em caso de doença, que é o principal. Nós agricultores, muitas vezes temos o produto, mas não tínhamos como trazer. Agora tendo um barco que traz, facilita muito a nossa vida. Só temos é que agradecer. Muito obrigado por isso”, falou o agricultor Pedro Freitas, da comunidade Aldeota.

O prefeito Zequinha Lima recepcionou os moradores do Mirim que chegaram nas embarcações cedidas pela prefeitura e garantiu manter o apoio constante durante todo período de sua gestão.

“Podem contar com a prefeitura. Estamos aqui para servir aos que mais precisam e vamos fazer tudo que for possível para facilitar o deslocamento dos nossos agricultores para vender seus produtos na cidade e de suas famílias para resolver suas necessidades particulares”, reafirmou Zequinha.

As embarcações levarão os moradores de volta para suas comunidades ainda esta semana. Cada passageiro aproveita para retornar para casa com os produtos que compram no comércio local, o que fortalece o comércio e aquece a economia.

Fotos: Assessoria