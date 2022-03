Presidente da Fundhacre, João Paulo Silva é homenageado por atuação como gestor público

O Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva foi homenageado na noite deste sábado, 12, pela Câmara Brasileira de Cultura, no qual recebeu a honraria da Cruz do Mérito Acadêmico e Profissional com ênfase em Gestão Pública, Grau Comendador.

A honraria ocorreu mediante a expressiva atuação profissional de João Paulo Silva, na área da saúde como gestor público em diversas diretorias de instituições de Saúde do Estado, com destaque para a unidade do Hospital de Amor em Rio Branco, onde implantou a realização dos exames de mamografia e preventivo de câncer do colo do útero (PCCU), na qual tornou uma Unidade de referência no Estado.

“O momento é de muita alegria pelo reconhecimento e honraria, sou grato a Deus pela oportunidade em poder contribuir na saúde pública do Estado por meio de ações e projetos que venham beneficiar a nossa população”, destaca João Paulo Silva.

Conheça quem é João Paulo Silva e Silva

Natural de Tarauacá, formado em Psicologia pelo Centro Universitário Uninorte, especialista em Micropolítica da Gestão e Trabalho em Saúde pela Universidade Federal Fluminense. João Paulo Silva iniciou sua história profissional na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em 2012 até 2014 como técnico no programa Saúde Itinerante.

Em 2015 a 2018 foi reconhecido pelo seu empenho e qualidade de trabalho atuando como assessor técnico da Secretaria Adjunta de Atenção à Saúde, foi nomeado gerente do Departamento de Atenção Primária, Políticas e Programas Estratégicos (DAPE) em seguida atuou como Diretor de Atenção à Saúde.

Durante todos esses anos de serviço teve a oportunidade de conhecer de perto a realidade da saúde de todos os municípios do Acre e estabelecer uma ampla rede de contatos entre diversos profissionais da área.

No final do ano de 2018 a 2019 esteve à frente da unidade do Hospital de Amor em Rio Branco, serviço que ajudou a implantar e que durante sua gestão teve uma atuação muito intensa e se tornou referência na realização dos exames de mamografia e preventivo de câncer do colo do útero (PCCU).

Assumiu a direção da Policlínica do Tucumã, no final de 2019, onde permaneceu até abril de 2021 quando foi convidado pelo governador Gladson Cameli para assumir a presidência da Fundação Hospital Estadual do Acre com a missão de ampliar a oferta de exames, consultas e procedimentos cirúrgicos a partir de uma gestão pautada na oferta de serviços de qualidade e humanizados.

Veja mais fotos da solenidade: