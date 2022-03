Presidente nacional do Podemos, Renata Abreu quer Ney Amorim disputando o Governo do Acre

Brasília

O ex-presidente da Aleac, Ney Amorim, está em Brasília tratando do seu futuro político. Com o caminho para a Câmara Federal já pavimentado, Ney pode ser obrigado e fazer uma mudança brusca nos planos: disputar o Governo do Estado.

Redes sociais

Ontem, o ex-deputado e presidente do Podemos no Acre se encontrou com a presidente nacional da sigla, a deputada federal por São Paulo, Renata Abreu. O registro fotográfico foi parar nas redes sociais de ambos.

Governo

Na conversa, Abreu deixou claro que pretende contar com Ney Amorim na disputa majoritária deste ano. “Satisfação de receber, em Brasília, o presidente estadual do Podemos Acre, o amigo @neyamorimac. Aproveitamos para reforçar o desejo da Família Podemos de que ele venha candidato ao governo deste lindo estado. Tenho certeza de que este craque fará um governo focado em resolver problemas estruturais e na eficiência dos serviços prestados à população”, escreveu.

Agradecimento

Lisonjeado com a convocação, o ex-deputado agradeceu à presidente. “Quero aqui agradecer a minha querida amiga deputada federal Renata Abreu, presidente Nacional do Podemos, que apresenta o nosso nome como candidato do partido ao governo do estado, nas Eleições de outubro próximo nesse momento onde trabalhamos de forma focada em construir chapas sólidas e competitivas para o legislativo Federal e Estadual”.

Deixou no ar

Apesar do agradecimento, Ney não deu sinais se vai topar ou não a empreitada. Disse que o foco está em construir as chapas do Podemos para deputados estaduais e federais. Se encarar, é trocar o (quase) certo pelo duvidoso.

Improvável

Vale lembrar que depois que saiu do PT, logo após as eleições de 2018 quando perdeu a disputa pelo Senado, Ney Amorim foi amparado por um improvável novo aliado, o governador Gladson Cameli (PP). O ex-petista chegou a ocupar por um breve período uma secretaria de estado e se filiou, também por um curto tempo, ao PP de Gladson. Apesar da passagem meteórica pelo PP e pelo Governo, continuou como aliado do governador quando migrou para o Podemos.

Oposição

O Podemos, sob o comando de Ney Amorim, passou a ter maior bancada da Aleac, quatro deputados. Um importante reforço para a base governista. Só que agora o partido vem dando sinais de que pode caminhar para a oposição. É que além da possibilidade de lançarem uma candidatura ao Governo, o líder do partido na Aleac, o deputado Fagner Calegário, “entregou” os cargos do partido no Governo. Segundo ele, a atitude visa deixar o partido livre para votar como quiser.

Coerência

O pré-candidato ao Governo do Acre, David Hall, decidiu mudar de partido. Ele sai do Cidadania e vai para o Agir, antigo PTC. O motivo da mudança é que nacionalmente o Cidadania está caminhando para uma federação com o PSDB, partido que aqui no Acre é da base de Gladson. Crítico ferrenho do governador do Acre, não aceitaria estar na base forçadamente. Foi coerente.

Manaus

O governador Gladson Cameli chegou em Manaus na noite desta quarta, onde participa de uma reunião de governadores nos próximos dias. “Cheguei em Manaus esta noite para participar da Reunião Anual da Força-Tarefa de Governadores pelo Clima e Florestas (GCF Task Force), que começa amanhã. Fui recebido pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, e pela primeira-dama Taiana Lima. Logo na abertura, recebemos as boas-vindas com um espetáculo do Balé Folclórico do Amazonas e Orquestra de Vilões, no grandioso Teatro Amazonas”, disse.