Projeto Grafitti e Arte nas Quebradas realiza 4ª edição com serviços à comunidade e exposições artísticas

Apresentações diversas, exposição de artes, mini oficina de grafitti… estas são algumas das programações que ocorrerão no “4º Grafitti e Arte nas Quebradas”, projeto este que visa a promoção de atividades em comunidades e espaços públicos da periferia de Rio Branco.

O projeto, financiado com recursos do Fundo Municipal de Cultura por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), ocorrerá nos dias 01, 02 e 03 de abril e oferecerá, além das programações mencionadas acima, slam e batalha de MCs, mutirão de grafitti com TRZ Crew e convidados, além da disponibilização de serviços diversos à comunidade.

Segundo José Alberto Júnior, organizador do evento e conhecido no graffiti como “JR TRZ”, além de colorir as áreas urbanas da capital, a ideia do projeto está atrelada à desmistificação do preconceito contra artes urbanas como o grafitti e o hip hop que, por vezes, são marginalizadas na sociedade.

“O evento consiste na realização articulada de um Encontro de Culturas Urbanas, com amplo programa de atividades e eventos de interesse artístico-cultural, a ser realizado em várias periferias, favelas e comunidades ou espaços públicos do estado. Alcançamos todos os públicos, mas principalmente os jovens que veem no graffiti no hip hop mais uma opção de lazer, de estilo de vida de sobrevivência”, comentou.

O artista diz ainda que o grupo, que está fazendo 19 anos de atividades, está contribuindo para popularizar o grafitti. Pontuou ainda que esta arte transforma vidas.

“Nossa contrapartida social é levar cultura urbana a quem menos tem acesso a elas, no caso as favelas e comunidades do Acre, e fazemos o graffiti e arte nas quebradas desde 2017. O graffiti transformou minha vida, da minha família e continuamos retribuindo sempre cada conquista. Graffiti e um transformador urbano, social e cultural por essência”, disse.

O minicurso de grafitti é destinado a crianças e adolescentes e já teve as inscrições encerradas. Contudo, o restante da programação, que ocorrerá na Conchinha, em Rio Branco, poderá ser acompanhado pelos interessados.

O 4° Graffiti e Arte nas Quebradas esse ano vai acontecer na Cidade da Criança/Apolônio Sales, com a capacidade reduzida e sem causar aglomerações, tomando todos os cuidados sanitários e de saúde exigidos com uso de máscara e álcool gel.

CRONOGRAMA:

01/04 [SEXTA-FEIRA]

8h às 9h [Abertura na Conchinha]:

Bate-papo com a comunidade e sorteio de brindes

10h às 17h:

Oficina de grafitti com alunos pré-selecionados

02/04 [SÁBADO]

9h às 12h:

Oficina de grafitti

15h às 21h:

Atividades para a comunidade: Ação solidária da Cufa Acre, pintura coletiva das bases para o mutirão de grafitti, corte de cabelo masculino, sorteio de beleza para cinco mulheres, testes rápidos e palestra de prevenção, fisioterapia, atividades voltadas as crianças, mini oficina de basquete de rua, mini oficina de filtro de sonhos, exposição de arte, batalha do Santa Cruz, Central do Slam.

03/04 [DOMINGO]

9h às 16h:

Mutirão de grafitti

17h às 21h: