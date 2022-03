Público promove boicote contra Cabaré e exige o fim das humilhações contra Marrone

Depois da live “Cerveja Cabaré” que aconteceu no mês passado, o público está usando as redes sociais para se manifestar contra o comportamento do cantor Bruno, que tem surgido no palco visivelmente alterado, e sempre tem humilhado seu parceiro de palco, Marrone.

Quem acompanhou a transmissão durante o lançamento da cerveja da marca, notou que Bruno voltou a cutucar Marrone, inclusive chegando a humilhar o parceiro na frente de Leonardo.

Em determinado momento da live, o cantor sertanejo já bêbado mandou a segunda voz da dupla cantar uma de suas músicas na primeira voz e Marrone, como é segundeiro, preferiu não cantar.

“Faz a primeira, vai! O senhor não é o gostoso? Vai Coronel. Vai!”. Em seguida, o sertanejo canta um trecho do refrão enquanto Leonardo abraça e dá um beijo na bochecha de Marrone, que responde: “É isso aí, agora na segunda eu sou professor, na primeira não, galera. Dependendo da música eu vou na primeira, essa aqui não”.

Bruno, então, dispara provocando: “Segunda professor é o c*r*lh*, professor é o c*r*lh*… é quem te ensinou a cantar”. Marrone responde “Exatamente, o finado Leandro, Chitãozinho, tem vários aí”. O assunto é desconversado a partir daí, mas o clima tenso tomou conta do estúdio da live e o próprio Leonardo ficou sem saber o que fazer. Com o climão instaurado, os fãs logo perceberam as atitudes desrespeitosas de Bruno contra Marrone e detonaram o cantor sertanejo na internet.

O novo projeto contará com investimento milionário, e irá acontecer no próximo dia 16 de abril Allianz Park em São Paulo. Além da gravação do novo DVD, a nova versão do show contará com um cruzeiro marítimo que será anunciado nos próximos dias.

