Ratinho bate de frente com Silvio Santos, expõe podres da Globo e detona o que pensa: “Aquela televisãozinha”

O apresentador Ratinho, que já trabalha há alguns anos na emissora de Silvio Santos, o SBT, nunca teve papas na língua. Sendo assim, na última quarta-feira, 23, o comunicador, sem medo de retaliações, revelou que não gosta de jeito nenhum da Globo.

Desse modo, Ratinho acabou peitando Silvio Santos, já que o dono do SBT deixa bem claro que não pode falar de outras emissoras, principalmente, por polêmicas. Pois bem, tudo veio à tona durante o quadro ‘The Wall Duet Brasil’, formato recém adquirido pelo Programa do Ratinho. Inclusive, pra quem não sabe, o programa é extremamente parecido com o The Masked Singer, um dos sucessos da Globo.

Dessa maneira, uma das juradas da atração, foi Danielle Hypolito. A atleta precisou adivinhar qual famoso que estava atrás do muro. Depois de vários palpites, Danielle chegou a uma conclusão. Todavia, o apresentador do SBT, Ratinho, usou isso para detonar com a maior emissora do país.

“Eu acho que, se for a pessoa que eu estou pensando, por um acaso está passando uma reprise de uma novela que ele fez na Globo“, explicou a ginasta, falando da novela O Clone na sessão Vale a Pena Ver de Novo.

Ratinho detona a Globo

O apresentador do SBT, Ratinho (Foto: Reprodução)

“Eu não assisto aquela televisãozinha“, iniciou Ratinho, que já conquistou muita audiência, chegando perto dos números da Globo. “Eu também não”, completou a assistente de palco do comunicador e radialista, Rhenata Schimidt.

“TV amadora. Eu já passei dessa fase de amadorismo…”, encerrou o comunicador, em tom de deboche. Mas, após esse momento de polêmica e meio pesado no programa do Ratinho, a produção afirmou que Daniele Hypolito estava certa. Em resumo, quem estava atrás do muro, era o ator Dalton Vigh, que atualmente está no elenco de Poliana Moça.