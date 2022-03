Rio Acre segue enchendo: 15 famílias estão desabrigadas e outras 900 são monitoradas

Com ocorrência de chuva nos últimos dias, na manhã deste sábado (26) a Defesa Civil de Rio Branco realizou a medição do nível do rio Acre e registrou um aumento de 23 centímetros em relação à medição feita às 18h, na sexta-feira (25).

O nível do rio Acre segue acima da cota de transbordamento, de 14 metros. Atualmente, o rio mede 14,43 metros, enquanto na medição anterior feita sexta-feira, às 18h, o rio media 14,20m.

De acordo com o Tenente Coronel Cláudio Falcão, da Defesa Civil de Rio Branco, com o aumento do nível do rio Acre em Rio Branco, 15 famílias estão desabrigadas e outras 900 estão sendo monitoradas neste momento.

“A previsão é de mais chuva para os próximos dias”, destacou o gestor.

