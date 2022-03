Rodrigo Maia se filia ao PSDB e comandará federação com Cidadania

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia decidiu se filiar ao PSDB. O deputado federal licenciado aceitou convite do presidente nacional da sigla, Bruno Araújo, e será o responsável por comandar a proposta de federação com o Cidadania no Rio de Janeiro.

A entrada de Maia no vem também com a missão de alavancar a representatividade tucana no Rio de Janeiro, que hoje é inexpressiva: nenhum deputado federal eleito pelo estado é tucano.

Maia estava sem partido desde junho do ano passado, quando foi expulso do DEM após brigar com o presidente da sigla, ACM Neto.