São Chico arranca empate e carimba vaga no returno

O São Francisco conquistou empate suado, mas com gosto de vitória diante do Andirá por 2 a 2, nesta quarta-feira (23), no estádio Florestão, pela quinta e penúltima rodada do grupo B do Campeonato Acreano 2022.

Os gols da partida foram marcados apenas no segundo tempo. O Morcego abriu dois gols de vantagens no placar com Moeda, numa excelente cobrança de bola parada, e Luís finalizando para a rede católica na pequena área.

O São Chico não se deu por vencido e deixou tudo igual placar nos minutos finais de partida. Vicente num chute de fora da área, que desviou na defesa católica, e Matheus Damasceno, após sobra de bola na pequena área do Morcego, deixaram tudo igual.

O gol de empate do clube católico causou tumulto na pequena área do Morcego, aos 41 minutos. O goleiro Wanderson, irritado com a comemoração do jogador adversário, acertou o lateral direito católico Matheus Damasceno com uma cotovelada na altura do pescoço e um chute.

O atacante Chico revidou a agressão do arqueiro morcegueiro. O árbitro Fábio Santos, após os ânimos acalmados, expulsou o goleiro Wanderson e o zagueiro João Victor, do Andirá, e os atacantes Chico e Tonho Cabañas, do São Francisco.

Como fica

Com o ponto do empate somando contra o Morcego, o São Francisco chegou aos cinco pontos, assim carimbando vaga para o returno do estadual. Por outro lado, o Morcego é quarto e penúltimo colocado da chave B com dois pontos, mas sem chances de classificação.

Próximos jogos

O São Francisco fecha sua participação no primeiro turno do Campeonato Acreano no próximo domingo (27) contra o Independência, a partir das 15h, no estádio Florestão. O Andirá já encerrou seus jogos na competição.