São Chico busca pontuar diante do Morcego para avançar ao returno

Invicto e a um empate da vaga no returno do Campeonato Acreano 2022, o São Francisco encara na noite desta quarta-feira (23), o Andirá, às 19h.

O clube católico para a partida não poderá contar com o zagueiro Diego Alberto, lesionado. O técnico Erismeu Silva para o setor tem à disposição o lateral direito/zagueiro Matheus Damasceno e o zagueiro Pablo, esse podendo iniciar a partida ao lado do experiente Douglas. Caso seja confirmado essa mudança, o setor de defesa católico terá a seguinte formação: Babal, Mandim, Douglas, Pablo e Matheus Damasceno.

No meio campo, o técnico Erismeu Silva corre o risco não contar com o volante experiente Wilson. O atleta sentiu um incomodo muscular e passou a ser dúvida para encarar o Morcego. Caso seja vetado, a opção será pela escalação de Ké. Outra possível mudança será o deslocamento de Neto para o setor de criação no lugar de Matheus Ceará, assim abrindo espaço para o atacante Davi assumir uma vaga entre os titulares.

O goleiro católico Babal não acredita em jogo fácil contra o Morcego. “Estamos convictos de que será um jogo muito parelho, até por conta das condições precárias do gramado do estádio Florestão. No entanto, iremos entrar com muita vontade de vencer a partida para garantir nossa classificação à próxima fase do estadual”, pontoou o goleiro Babal.

Arbitragem

O duelo entre São Francisco e Andirá terá como árbitro principal, o advogado Fábio Santos de Santana, assistido por Roseane Amorim e Verônica Severino. Josué França será o quarto árbitro e Antônio Nericlaudio o analista de campo.