Secretário de Segurança nega toque de recolher e registro de tiroteios no Acre; VÍDEO

O Secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar dos Santos, disse, em um vídeo (assista abaixo), que as forças de segurança do estado estão atentas e nas ruas. O secretário também negou que exista toque de recolher ou registro de tiroteio no estado.

“É importante ressaltar que a Segurança está nas ruas e cumprindo seu papel. A Polícia Civil e o MP estão deflagrando um série de investigações que resultarão na prisão de infratores. É importante ressaltar também e levar ao conhecimento da sociedade que algumas notícias que estão sendo veiculadas não retratam efetivamente a realidade”, disse o secretário.

Paulo Cézar negou categoricamente que haja toque de recolher no estado e disse também que as notícias sobre uma suposta guerra de facções tem sido veiculadas de forma ‘exacerbada’. “Nós não temos tiroteios em Rio Branco, na verdade o que ocorreu foram disparos de arma de fogo em um único bairro da Capital e isso vem sendo veiculado de forma exacerbada que ocorreram tiroteios. Não há toque de recolher em qualquer bairro ou localidade do estado e nem tampouco invasões a instituições públicas ou privadas. A Segurança está na rua, através das forças estaduais e federais e continuará cumprindo seu papel”, concluiu.