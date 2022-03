Taxista morre e fica com corpo preso às ferragens em acidente entre Rio Branco e Boca do Acre

Uma colisão traseira entre um táxi e uma caminhonete acabou com a morte de um taxista na tarde desta quarta-feira (23), na BR-317, na altura do km 47, sentido Rio Branco, no Acre, a Boca do Acre, no Amazonas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, que enviou uma equipe, o motorista do táxi morreu no local. Havia quatro passageiros no táxi, e na caminhonete estavam um passageiro e o condutor.

Os dois veículos estavam no mesmo sentido da rodovia e o táxi estava atrás da caminhonete. O Corpo de Bombeiros auxiliou na retirada do corpo, que estava preso nas ferragens.

Estão aguardando a perícia para fazer o laudo do acidente.