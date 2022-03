Thales Bretas mostra vídeo de último fim de semana com Paulo Gustavo: “O tempo não volta”

“Meu aniversário se aproxima, e com ele muitas lembranças, dos anos mais felizes vividos na minha vida, e do tanto que fizemos em tão ‘pouco tempo’. Essas datas e passagens são muito reflexivas, mas o sentimento maior, depois da saudade, é o da gratidão por eu ter aprendido com ele a viver cada segundo como se fosse o último, porque a vida é agora! O tempo não volta, não para, ele te atropela se você não pegar carona nele e tomar as rédeas do seu destino!”, concluiu.

Thales Bretas compartilhou nesta quinta-feira (10) no Instagram o registro do último final de semana ao lado do marido Paulo Gustavo. O humorista faleceu em maio do ano passado devido as complicações da Covid-19, e deixou dois filhos, Romeu e Gael.

