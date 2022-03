Tortura: Inteligência do 9° BPM liberta garota que seria morta por facção

Através do Núcleo de Inteligência (NI) do 9° Batalhão, policiais militares evitaram homicídio de uma jovem no condomínio Morar Melhor, na zona Sul de Porto Velho (RO) no início da noite desta quarta-feira (23).

Os policiais do serviço velado da PM por meio de um trabalho investigativo junto com equipes do setor foram até um apartamento na rua 03 do condomínio e conseguiram libertar a jovem que estava amordaçada, amarrada e já tinha sido inclusive espancada.

Ao menos dez bandidos de uma facção criminosa fugiram do local. Os policiais por meio do NI conseguiram mais um vez evitar assassinato praticado por um grupo criminoso que atua no local.

Na tarde de ontem (22) os militares do 9° Batalhão também evitaram assassinato no condomínio.