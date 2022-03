Tudo igual: Galo e Cacique ficam no empate: 1 a 1

Num jogo bem acirrado e disputado num gramado bastante pesado, as equipes do Atlético e Náuas não passaram de um empate por 1 a 1, em jogo realizado na noite desta quarta-feira (9), no estádio Florestão.

O Cacique do Juruá começou a partida pressionando o Galo Carijó, tanto que teve ótima chance de abrir o placar numa penalidade, mas Vagninho desperdiçou a cobrança, aos 3 minutos. No entanto, numa ótima jogada individual pela esquerda, o meia-atacante Euller puxou a bola para a perna esquerda e chutou sem defesa para o goleiro celeste Edkeully, aos sete minutos.

O Galo Carijó reagiu rápido e conseguiu o empate após bola parada o lateral direito Pedro Balú. A zaga do Cacique não cortou o cruzamento e o ataque celeste acertou o pé da trave do goleiro Eduardo, mas na sobra, o oportunista zagueiro Bebê não perdoou e deixou tudo igual no placar.

Como fica

Com o segundo empate conquistado no Campeonato Acreano 2022, o invicto Atlético Acreano manteve a liderança da chave A. O ponto conquistado diante do Cacique do Juruá foi o quinto do clube na temporada. Já o Náuas com o empate diante do Galo Carijó passou a somar quatro pontos na tabela de classificação, mesma pontuação de Rio Branco e Adesg.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Atlético Acreano pelo estadual ocorre no próximo dia 16 de março, às 19h, no estádio Florestão. O adversário será o Rio Branco, num jogo decisivo para os dois lados, mas principalmente para o time estrelado. No mesmo dia e local, o Náuas terá compromisso contra o Plácido de Castro, às 17h.

PRÓXIMOS JOGOS

Data: 13/03/2022

Local: Florestão

15h – Independência x Galvez

17h – Adesg x Vasco

Grupo A

1º) Atlético Acreano……05

2º) Rio Branco…………..04

3º) Adesg………………..04

4º) Náuas………………..04

5º) Plácido de Castro…..03

Vasco da Gama…….03

Grupo B

1º) Humaitá………………04

2º) São Francisco……….04

3º) Galvez………………..03

4º) Andirá…………………01

Independência………01