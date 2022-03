Tudo sobre o look de Marquezine que deu o que falar no “Domingão com Huck”

Bruna Marquezine foi o nome do final de semana após a aparição no programa “Domingão com Huck”, na TV Globo. Para a presença, a atriz apareceu com um look azul — o que, digamos, não é uma mera coincidência após a brasileira ser confirmada no elenco do filme “Besouro Azul”, da DC.

A peça faz parte da coleção de Outono 2021 da LaQuan Smith, marca sediada em Nova York, nos Estados Unidos. O conjunto, que dá a ilusão de ser um vestido, contava com uma textura aveludada em seu tecido, além de trazer um decote cruzado e recorte pélvico.

Esgotada atualmente no site oficial, a saia podia ser comprada originalmente por R$ 4,5 mil. Já o top estava à venda por R$ 2,1 mil.

Para a coleção de Outono 21, LaQuan Smith contou à “Vogue US” que mergulhou nos princípios da marca para criar as coleções. Nas suas palavras à publicação, o intuito era reforçar a identidade de uma etiqueta de luxo criada por pessoas negras.

Queria que as peças fossem se apresentassem sem remorso e da forma mais única possível, mergulhando mais fundo na minha verdade como designer.”

O estilista LaQuan Smith à “Vogue US”

Essa peça já é uma favorita entre as celebridades, além de Marquezine. O conjunto com decote cruzado e fenda já foi desfilado pela cantora brasileira Anitta e a atriz norte-americana Zendaya, sendo essa última para um ensaio da revista “Vogue” britânica.

A modelo Bella Hadid também já usou a criação do designer norte-americano para uma sessão de fotos.

LaQuan Smith

A nova força na moda

No início deste ano, a LaQuan Smith ganhou destaque na mídia internacional ao levar Julia Fox para as passarelas, poucas horas após o término da sua relação com o artista Kanye West. Em Nossa, desdobramos o papel da moda neste relacionamento.

O “vestido da vingança”, nome comum dado aos looks pós-término, foi apresentado para a coleção de Outono/inverno 2022 da grife norte-americana.

Fora das passarelas, a grife, que fez seu debut na NYFW em 2010, também já tem seu nome popular entre as celebridades.

Entre alguns dos nomes que já revelaram serem fãs do designer nova-iorquino estão Kim Kardashian, Rihanna e Beyoncé. Veja abaixo: