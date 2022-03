Will Smith se desculpa publicamente com Chris Rock: “Eu estava errado”

Will Smith usou as redes sociais nesta segunda-feira (28/3) para se desculpar com Chris Rock. O ator deu um tapa na cara do humorista, ao vivo, no Oscar 2022, após uma piada. Apesar do pedido de desculpas, Smith também deu algumas alfinetadas no texto.

"A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem (domingo) à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim e eu reagi emocionalmente", começou. Willard Christopher Smith Jr, mais conhecido como Will Smith, nascido em 1968, é um ator, cantor, compositor e produtor musical norte-americano. Natural da Filadélfia, EUA, Will é considerado um dos maiores artistas do planeta. Talentoso, Will começou a carreira musical ainda na infância. Na adolescência conheceu Jeff Townes e juntos formaram a dupla raper Dj Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Com a música, os jovens conquistaram grande notoriedade e, com o tempo, passaram a ver a carreira decolar. Em 1989, ganharam o primeiro Grammy na categoria melhor performance rap e, anos depois, outro pela canção Summertime. Com o sucesso, veio o convite para estrelar The Fresh Prince of Bel Air – conhecido no Brasil como Um Maluco no Pedaço. Na série, que tem seis temporadas, Will interpretou um jovem rebelde, porém esperto, que deixou a vida na Filadélfia para morar com os tios em Bel-Air. O sucesso da comédia, finalizada em 1996, foi tão grande que Will rapidamente se tornou uma grande estrela. Migrando da TV para o cinema, o jovem já emprestou a voz para personagens de desenhos animados e protagonizou grandes longas nas telonas, tais como: Bad Boys, Independence Day, Homens de Preto, À Procura da Felicidade, Mohammed Ali, Sete Vidas, Eu sou a lenda, Eu Robô, entre outros. E o reconhecimento não parou por aí. Considerado um dos atores mais bem pagos da última década pela Forbes, Will já foi indicado ao Oscar como melhor ator pelo filme Ali, em 2001, e pelo filme À Procura da Felicidade, em 2006. Contudo, foi em 2022 que o ator conseguiu vencer a indicação pela performance em King Richard. Will é pai de Willard "Trey" Smith III, fruto do primeiro casamento do ator, Jaden Christopher Syre Smith e Willow Camille Reign Smith, fruto da relação com a atual esposa Jada Koren Pinkett. Durante a carreira, Smith colecionou algumas polêmicas, a mais recente, inclusive, ocorreu durante a cerimônia de premiações do Oscar 2022. Na ocasião, Will agrediu o ator Chris Rock com um tapa na cara após o comediante fazer piada com a cabeça raspada de Jada. A atriz, na verdade, sofre de alopecia, condição autoimune associada à queda de cabelos. "Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu perdi a linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade", afirmou. "Também gostaria de pedir desculpas à Academia, aos produtores do programa, a todos os participantes e a todos que assistiram ao redor do mundo. Gostaria de me desculpar com a Família Williams e minha Família King Richard. Lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós", finalizou.