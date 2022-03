Zelensky diz que Ucrânia está pronta para aceitar status neutro; negociações ocorrerão na Turquia

A próxima rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia será realizada em Istambul nesta terça-feira (29), informou a presidência da Turquia. O encontro entre representantes dos países acontecerá após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarar no domingo (27) que a Ucrânia está pronta para aceitar um status neutro como parte de um acordo de paz.

“Garantias de segurança e o status neutro e não nuclear de nosso estado. Estamos prontos para aceitar isso. Este é o ponto mais importante”. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

As negociações em Istambul, segundo o Kremlin, buscam um acordo de paz entre as delegações para interromper a guerra, que teve início em 24 de fevereiro. Os negociadores devem chegar à Turquia ainda nesta segunda-feira (28), mas é improvável que as negociações ocorram ainda hoje.

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega turco, Tayyip Erdogan, concordaram em uma ligação telefônica no domingo para Istambul sediar o encontro. Até agora, Ucrânia e Rússia se sentaram à mesa para algumas rodadas de negociações. Houve a tentativa de abertura de corredores para retirada da população e chegada de ajuda humanitária.