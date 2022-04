A convite do senador Marcio Bittar, Flávio Bolsonaro confirma vinda ao Acre em abril; VÍDEO

Quem deve chegar ao Acre no próximo dia 26 de abril é o filho 01 do presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro.

O convite foi feito pelo senador Marcio Bittar (União Brasil). Os dois gravaram um vídeo anunciando a agenda no Estado.

O objetivo da vinda do senador do Rio de Janeiro ao Acre é prestar uma saudação aos membros do PL – no qual está filiada a esposa de Marcia, a pré-candidata ao Senado Marcia Bittar – e aos bolsonaristas acreanos.

A programação ainda não foi definida, mas deve ser divulgada oficialmente nos próximos dias.

Confira!