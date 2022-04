Ação imediata após assassinato resulta na prisão de suspeitos de execução na fronteira com arma utilizada no crime

Uma ação rápida em resposta ao assassinato ocorrido na noite desta quarta-feira, dia 13, resultou na prisão de dois suspeitos que estariam diretamente ligados ao crime. Sendo que um desses apreendido, foi liberado após ser preso durante outra operação no final do mês março passado.

Com os presos foram apreendidas duas armas, sendo uma pistola que teria sido usada para tirar a vida do boliviano Fernando Ciro Rasguido Apinaye (38), natural da cidade de La Paz (Bolívia), que morava em Brasiléia e vivia com uma brasileira e tinha filhos.

Fernando trabalhava como motorista de aplicativo, e segundo as autoridades brasileiras, era contratado vez enquanto, para fazer um “corre” (transporte) de integrantes de grupos criminosos para passear pela cidade. Fato esse que pode ter sido o motivo para ser assassinado, mas, que está sendo investigado.

