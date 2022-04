Ao elogiar Bocalom, vereador defende que prefeito merece aumento: “É o que ganha menos entre as capitais”

O vereador Antônio Morais (PSB) aproveitou o seu discurso durante a sanção do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores públicos de Rio Branco para fazer alguns elogios ao prefeito Tião Bocalom.

“Um prefeito que encarou o desafio de beneficiar os nossos trabalhadores com o maior reajuste já dado em toda a história de Rio Branco. Meus parabéns a ele e à sua equipe pela disponibilidade de fazer com responsabilidade esse novo PCCR”, destacou o parlamentar.

Na ocasião, Morais disse que chegou a hora de propor um reajuste salarial para o prefeito e os secretários municipal, tendo como base a informação de que Bocalom recebe o menor salário entre os prefeitos das capitais.

“É mais do que justo propor agora o reajuste do salário do prefeito e dos seus secretários. Ele é o que ganha menos entre os prefeitos das capitais do Brasil. Merece depois de todo esse trabalho tão bem desempenhado”, acrescentou.

O discurso de Antônio foi aplaudido pelos demais presentes no evento.