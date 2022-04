Após 50 anos de carreira, Chitãozinho e Xororó dão a pior notícia aos fãs e confirmam desfecho: “Triste”

A dupla sertaneja de destaque no cenário nacional, os grandes Chitãozinho e Xororó, tiveram que enfrentar uma série de infortúnios nos últimos 2 anos por conta da pandemia da Covid-19.

Chitãozinho e Xororó durante a alta da pandemia se viram obrigados a cancelar dezenas de shows e até adiar as comemorações dos seus 50 anos de carreira.

A pandemia atingiu o setor artístico de diversas áreas do entretenimento, mas o azar maior foi de Chitãozinho e Xororó que estavam à postos para as comemorações de meio século de sucessos na música sertaneja raíz.

No final do ano passado, com as retomadas dos setores de shows, Chitãozinho e Xororó se animaram e cogitaram até em gravar um DVD especial comemorativo. As gravações aconteceriam em Nova Iorque, nos Estados Unidos, mas outro percalço surgiu. Com a nova alta de casos da Covid-19 no exterior, a dupla se viu obrigada a cancelar novamente as gravações e adiar o projeto comemorativo.

De acordo com o site Movimento Country, do portal IG, Chitãozinho e Xororó receberam a péssima notícia de que a celebração e registro do momento histórico, teve de ser adiado novamente, devido as medidas restritivas de saúde pública, por conta de aglomeração de pessoas e distanciamento social.

Na verdade, a dupla Chitãozinho e Xororó comemorou seus 50 anos de carreira em 2019, mas desde pouco antes da pandemia, eles se veem em meio a dificuldade de registrarem a data histórica.

FIM DE CARREIRA

Depois de quase dois anos sem qualquer espécie de show da dupla Chitãozinho e Xororó, muitos boatos sobre o fim da parceria assombraram a carreira dos famosos músicos. Mesmo assim, eles afirmam estarem juntos ainda e investem no futuro da dupla.

Com idade avançada, Chitãozinho e Xororó pretendem diminuir drasticamente o número de shows para este ano e os vindouros. A intenção deles, após o longo período de pandemia que desacelerou os compromissos dos cantores, é que de agora em diante, os sertanejos diminuam bastante sua visibilidade no cenário musical e desfrutem mais da vida e seus anos dourados.