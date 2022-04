Após declaração de Lula, veja o que os candidatos pensam sobre aborto

Considerado polêmico e “afugentador” de votos, o tema da descriminalização do aborto encontra pouca defesa explícita entre os presidenciáveis. Exceto pela declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última terça-feira, segundo quem “toda mulher deveria ter direito ao aborto no Brasil”, apenas Ciro Gomes demonstra aderência à pauta.

O presidente Jair Bolsonaro, o ex-governador de São Paulo João Doria e, menos enfaticamente, Simone Tebet são contrários à descrminalização. Confira as declarações que os principais pré-candidatos à Presidência já deram sobre o tema:

Jair Bolsonaro (PL)

“Que Deus olhe pelas vidas inocentes das crianças colombianas, agora sujeitas a serem ceifadas com anuência do Estado no ventre de suas mães até o sexto mês de gestação, sem a menor chance de defesa. No que depender de mim, lutarei até o fim para proteger a vida de nossas crianças!”, sobre a descriminalização do aborto na Colômbia em fevereiro de 2022.

“Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes!”, quando o Congresso da Argentina aprovou a legalização do aborto até a 14ª semana de gravidez, em 2020.

Ciro Gomes (PDT)

“Aborto é uma tragédia humana, social, moral, religiosa, mas eu acho que o Estado não tem nada que se meter para agravar essa tragédia, a não ser para proteger, para agasalhar, para aconselhar, para arranjar alternativas de adoção. Mas, no fundo, quem deve decidir isso é a mulher”, em evento em Fortaleza em 2019.

“Acho que a mulher tem direito ao respeito a seu próprio corpo. O aborto é uma tragédia humana, social, mas, antes de tudo, é uma tragédia de saúde pública. As ricas fazem [aborto] na hora que querem nas clínicas clandestinas, sem problemas, e as pobres estão morrendo. Tenho certeza que se o Estado acolhesse, aconselhasse, oferecesse uma adoção, se fizesse a mediação dos traumas familiares que as adolescentes experimentam ao se verem grávidas sem planejar, a quantidade de abortos cairia profundamente”, em entrevista à BBC Brasil em 2019.